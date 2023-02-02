وزير الخارجية الإيطالي: تسليمنا خمس سفن لحكومة الدبيية خيار صحيح

دافع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن اتفاق تسليم إيطاليا لخمس سفن إلى حكومة الوحدة المؤقتة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن ذلك خيار “صحيح” لمعالجة مشكلة الهجرة، وفق ما ذكرت وكالة نوفا للأنباء.

وانتقد تاياني في تصريحات إذاعية الجدل المثار حول هذه المسألة، مضيفا “أعتقد أنه من الصواب معالجة مشكلة الهجرة، إننا نتعامل مع المسألة بالحديث عن النمو وذلك من خلال خطة ماتي وفق ما قالته رئيسة الوزراء”.

وأكد “يجب ألا ننظر إلى إفريقيا بعيون المستعمرين: نحن بحاجة إلى الاستثمار ضد تغير المناخ والإرهاب والفقر والمرض”، مشددا على الحاجة “إلى استراتيجية أوروبية”.

في نفس السياق، إشار تاياني إلى أن”هناك أيضا طريق البلقان للهجرة غير شرعية إلى جانب الطريق عبر المتوسط، لهذا نحتاج إلى عمل مشترك على المستوى الأوروبي” وفق قوله.