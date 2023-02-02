تاياني: تسليم سفن لخفر سواحل الغرب الليبي خطوة صحيحة ونحن لا ننظر بعيون “مستعمرة”

الوطن|رصد

دافع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن تسليم إيطاليا خمس سفن لخفر السواحل الليبي بموجب الاتفاق الذي وقعته حكومته مع حكومة الوحدة المنتهية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، معتبراً ذلك خياراً صحيحاً لمعالجة مشكلة الهجرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية نوفا.

تاياني وفي تصريحات إذاعية انتقد الجدل المثار حول هذه المسألة قائلاً إنه من الصواب معالجة مشكلة الهجرة لأن الأمر يتعلق بالنمو، وذلك من خلال خطة ماتي (وهو مؤسس مجموعة إيني للطاقة) التي أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ستُعيد الدور الاستراتيجي لبلادها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال الخطة عبر التعاون مع دول شمال أفريقيا.

وشدد تاياني على ضرورة عدم النظر إلى أفريقيا بعيون المستعمرين، مضيفاً أن إيطاليا بحاجة إلى الاستثمار ضد تغير المناخ والإرهاب والفقر والمرض.