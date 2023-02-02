رئاسة جامعة تلتقي مع حفتر وتمنحه درع الوفاء تثمينا للجهود المبذولة لإعادة إعمار الجامعة

أخبار ليبيا 24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء وفدًا من رئاسة جامعة بنغازي، حيث قدّم الوفد درع الوفاء للقائد العام.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة، إن أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي أجرى زيارة إلى “القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، وقام أعضاء الهيئة بتقديم درع الوفاء للقائد العام”.

من جهته، ذكر المركز الإعلامي لجامعة بنغازي، أن اللقاء كان تثمينًا للجهود المبذولة لإعادة إعمار جامعة بنغازي.

وأضاف، أن حفتر أكد على ضرورة “أن تكون جامعة بنغازي مكانًا ملائمًا لأبنائنا الطلبة”.

وقال، إن “زمن حدث الزيارة جاء متزامنًا مع انطلاق الأعمال في عدد من المواقع التابعة للكليات ومراكز جامعة بنغازي وتشرف عليه لجنة الإعمار بتوجيهات مباشرة من سيادته”.