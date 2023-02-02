شكشك: يجب إخضاع بنود اتفاقية إيني للرقابة الإدارية

أشاد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” باتفاقية المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية، واعتبرها مكسبا للجانبين وللاتحاد الأوروبي لتخفيف الطلب على الغاز وتحسين الإيراد المحلي.

وجاء ذلك في حديث شكشك مع “تلقزيون المسار”، والتي قال فيها إن ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية كانت مجرد دعم وليست ميزانية للبرامج أو التنمية.

وأشار شكشك إلى أن الإيرادات النفطية خلال العام 2022 بلغت 170 مليار دينار، وتابع: سنجتمع مع مؤسسة النفط ووزارة النفط لمناقشة الخلاف الحاصل حول الاتفاقية مع إيني.

وأصرّ شكشك على مراجعة بنود الاتفاقية وإخضاعها للرقابة الإدارية، مستكملا: لدينا خلفية كاملة عن الاتفاقية المبرمة في 2008، داعيا إلى إلغاء مجلس الطاقة أو وزارة النفط أو تحديد الاختصاصات لكل منهما لمنع التداخل.

ولفت رئيس ديوان المحاسبة إلى أن القانون المالي للدولة يجيز حفظ المبالغ المخصصة للوزارات في نهاية السنة المالية لمدة 6 أشهر ، وأن توسع الإنفاق في المرتبات تم دون دراسة مسبقة أو تحسين لواقع الخدمات.

وواصل: 600 مليون دولار شهريا قيمة المبلغ المودع في الحساب الخارجي لشراء المحروقات، وتكلفة دعم المحروقات عالية جدا وأسبابها التهريب وارتفاع أسعار النفط.

وأوضح شكشك أن الدعم أرهق الميزانية الليبية داعيا إلى أن يوجه الدعم للقطاعات الحيوية والصناعية، مردفا بأن “الفساد الآن أكبر من أي وقت مضى ومعالجته عبر التحقق ووضع برامج الإصلاح”.