الحكومة الليبية تسلم مخصصات مكاتب العمل بعدة مناطق لتوفير احتياجاتها

الوطن| رصد

أعلنت الحكومة الليبية، مساء الثلاثاء، تسليم مخصصات مكاتب العمل بعدة مناطق لتوفير احتياجاتها.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل والتأهيل عبدالله أرحوم، بمكتبه بديوان وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت مدير مكتب العمل والتأهيل الساحل بالجبل الأخضر، ومدير مكتب العمل والتأهيل ربيانة- الشورى، حيث تسلما مخصصات المكاتب المكلفين بها من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وذلك لتوفير احتياجات المكاتب اللازمة والضرورية، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك.

وتناول اللقاء دور مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق وتدريب الباحثين عن العمل على التخصصات النادرة في الداخل والخارج التي من شأنها أن تمكنهم من الحصول على وظيفة ملائمة في القطاعين العام والخاص.

كما ناقش اللقاء دعم المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر التي تساهم في خلق فرص عمل للباحثين عن العمل وترفد الاقتصاد الوطني.