المسار الأول..لجنة الإعمار تشرع في فتح مسارات بالطريق السريع بنغازي

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أعلنت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ، اليوم الأربعاء، أنها شرعت في فتح مسارات بالطريق الدائري “السريع” بمدينة بنغازي.

وأوضحت اللجنة أنه بالتنسيق مع قسم المرور والتراخيص بدأ عملية تنفيذ فتح أول مسار جديد بالطريق الدائري “السريع” .

وأكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار أن هذا المسار سيكون رابط من الطريق السريع إلى منطقة بلعون وشارع فينيسيا.

وأشارت اللجنة إلى أن فتح هذا المسار سيساهم في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل حركة السير والمرور بالمدينة.