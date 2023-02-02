ليبيا الان

الشركسي: ما علاقة الصديق الكبير بالقوى العسكرية؟

تم النشر منذُ 48 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي مرافقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في زيارته للواء 162 التابع لصلاح النمروش.

وقال الشركسي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “حاكم البنك المركزي مرافقاً للدبيبة ويزور مجموعة من القوى العسكرية”.

وتساءل: “ما علاقة المحافظ بالقوى العسكرية؟ وما صلته بهذه القوى؟ وما الرابط الوظيفي الذي يجمعه بهذه القوى؟”.

وأضاف: “للمرة الألف لا يمكن لشخص يحمل مشروعا سياسيا ويصطف مع طرف أن يرأس مؤسسة تدير كل موارد ومدخرات الدولة، هناك من يدفعنا بسرعة نحن تشظي والانهيار”.

 

 

الوسوم

الشركسي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك