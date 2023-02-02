الشركسي: زيارة الكبير لقوى عسكرية تطرح تساؤلات عديدة حول علاقته بهم

الوطن| رصد

استهجن عضو ملتقى الحوار “أحمد الشركسي” مرافقة محافظ البنك المركزي “الصديق الكبير” لرئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة لدى زيارته مجموعة من القوى العسكرية.

الشركسي وفي تصريح له تساءل عن العلاقة التي يمكن أن تربط المحافظ بالقوى العسكرية، وعن صلته بهذه القوى والرابط الوظيفي الذي يجمعه بها.

هذا وأعرب الشركسي عن شعوره بطرف يدفع ليبيا بسرعة نحو التشظي والانهيار، قائلاً إنه لا يمكن لشخص يحمل مشروعاً سياسياً ويصطفّ مع طرف، أن يرأس مؤسسة تدير كل موارد ومدخرات الدولة.