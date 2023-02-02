الدبيبة للحركة الكشفية: دوركم هام في صقل مهارات الشباب وتمكينهم في المستقبل

شارك وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فتح الله الزني الاحتفال باليوم الوطني الأول للحركة الكشفية والأرشادية والعام التاسع والستون لتأسيس كشاف ليبيا.

وحضر الحفل النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمكاتب، وذلك وفق إيجاز صحفي نشرته وزارة الشاب عبر صفحتها بفيسبوك.

وخلال الحفل نقل وزير الشباب تهاني رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لكل أبناء الحركة الكشفية والأرشادية بليبيا، مشيداً بالدور الهام للحركة الكشفية في صقل مهارات الشبان والشابات وتمكينهم من أجل مستقبل واعد.

وأبان الوزير أن وزارة الشباب وبتوجيهات عبد الحميد الدبيبة أولت اهتماماً خاصاً بتوسيع نشاط القطاع الإرشادي ودعمه ليكون حاضنة لبناء قدرات الشابات بعموم تراب ليبيا .