باشاغا: بدون حكومة واحدة لن تكون هناك انتخابات وغير ذلك أمر مستحيل

الوطن|رصد

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن الأمم المتحدة تعترف بحكومة الدبيبة التي وصفها بمنتهية الشرعية لأن خروجها لا بد أن يحدث تحت آلية حوار جديدة، مضيفاً أن حكومة الدبيبة كانت مهمتها أن تقود ليبيا لانتخابات في ديسمبر 2021 لكنها فشلت في إتمام المهمة.

وأكد باشاغا في لقاء تلفزيوني أنه بدون حكومة واحدة لن تكون هناك انتخابات وغير ذلك مستحيل، موضحًا أن الانتخابات لا بد أن تُجرى بعد أن تتفق الأطراف التشريعية على قاعدة دستورية.

وحول القاعدة الدستورية، قال باشاغا إن هناك مؤشرات نحو خطة عمل سياسية من مجلسي النواب والدولة تحت رعاية أممية للتوصل لاتفاق يساعد ليبيا على المضي قدمًا في العملية الديمقراطية، مشدداً على ضرورة أن تكون القاعدة واضحة من ناحية قانون الانتخابات.

هذا وأشار باشاغا في حديثه إلى وجوب أن تكون المؤسسة الأمنية موحدة أيضاً لإجراء الانتخابات وأن تبدأ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح باشاغا أن الليبيون يدركون الخطر وأن ليبيا لابد أن تكون دولة واحدة قوية، مشيرًا إلى أن الإيرادات المالية في ليبيا غير شفافة وغير واضحة، مؤكدًا تقدم حكومته بطلب للنائب العام للحجز على الإيرادات النفطية، لأن الأموال الليبية يتم التصرف فيها بطريقة غير شرعية.

وأكد باشاغا أن حكومته لم تتحصل إلا على مليار ونصف فقط خلال العام الماضي من ميزانية قدمها بـ89 مليار، مشيرًا إلى أن ميزانية العام الجديد إلى الآن لم تُعرض على البرلمان، وتم تخصيص 3 مليار أخرى للحكومة ولم تُصرف بعد.

وأضاف باشاغا أن زيارة رئيس المخابرات الأمريكية لليبيا مهمة وأعطت أملًا لليبيين بأن الملف الليبي في طريقه للحل، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت تولي اهتمام بالملف الليبي خاصة وتدرك أن أي خلل أمني بليبيا يؤثر على أوروبا.

وأكد باشاغا قائلًا “مصراتة مدينتي لم تتخل عني وهي فقط مدينة في #ليبيا لكن المال الفاسد كان له نصيب من إبعادي“.