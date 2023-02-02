ليبيا الان

المنفي: يجب الحفاظ على الممتلكات الليبية

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية (لايكو).

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن الاجتماع شهد تقديم إحاطةً مفصلة للمشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول.

وأوصى المنفي خلال اللقاء بضرورة المحافظة على أموال وممتلكات واستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، موجهاً الجهات الرقابية للقيام بدورها ومتابعة موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

 

الوسوم

المنفي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك