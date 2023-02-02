رغم وعودها بمتابعة قضية “برومات البوتاسيوم”.. حكومة الدبيبة تنتقي المُفرج عنهم من أصحاب المخابز

الوطن|متابعة

اشتكى رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة من عدم إفراج الجهات المعنية في حكومة الدبيبة عن جميع أفراد المصانع التي اكتُشف فيها مادة برومات البوتاسيوم.

وقال أبو عزة في تصريحات صحفية، إن المسؤولين لم يتعاملوا بعدل مع الموقوفين، إذ إنهم أفرجوا عن غالبيتهم باستثناء أصحاب ثلاثة مخابز والعاملين فيها في بلدية السواني، رغم مرور 60 يومًا على سجنهم.

هذا وأكد أبو عزة أن اللجنة نبّهت عن طريق مكتب الأمن والاستقرار ووزارات الاقتصاد والحكم المحلي والصناعة في الحكومة المنتهية بضرورة الكشف والتحليل عن مادة برومات البوتاسيوم لكن دون جدوى، مشدداً على أن الدولة والمصانع هما من يجب أن يتحملا مسؤولية استيراد الدقيق الذي يحتوي على هذه المادة، لكن أصحاب المخابز كانوا الحلقة الأضعف، وفق تعبيره.