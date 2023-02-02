بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 02 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 02 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء باردة على اغلب مناطق ليبيا ،وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية يوم الغد على بعض مناطق غرب ليبيا .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم السبت بعض المناطق، و ظهور ضباب أخر الليل والصباح يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبيه شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12- 17)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء:تتكاثر السحب من حين لأخر خاصة يوم الغد على المنطقة الممتدة من شرق بنغازي حتى درنة يتخللها أمطار متفرقة ، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح يوم الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11- 17)مْ وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من مساء يوم السبت.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطه السرعة خاصة يوم الغد على بعض المناطق مما تسبب في أثارة الأثرية والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-18)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:39)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:01).