سهيل الغرياني: أتحدى أن يوجد في ليبيا مكان يهتم بتثقيف الشباب والفتيات مثل مركزنا

زعم سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني ومدير قناة “التناصح”، أن مركزهم للكتاب، هو المكان الوحيد في ليبيا الذي يهتم بتثقيف الشباب والفتيات. على حد قوله.

واستعرض سهيل، عدد النشاطات التي أقامها أو استضافها هذا المركز خلال شهر يناير 2023، معلقًا عليه؛ “هذه مناشط مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب خلال شهر واحد”. بحسب كلامه.

وأردف نجل المفتي المعزول،” وقد زار المركز خلال عاميه وزراء ومسؤولون في الدولة كثر وكلهم يظهر إعجابه (والمكان جدير بذلك فعلا من غير مجاملة) ثم يعد بإعانة المركز في مناشطه التي تستهدف شباب وفتيات البلد وتثقيفهم والرفع من قدراتهم وتعليمهم”.

وعقب سهيل الغرياني، أنه تحدى “أن يكون في بلدنا مكان يهتم بهذا الجانب ويعمل مثل عمله لكن الإشادة بالأعمال النافعة التي تثمر في بلادي قليلة وللأسف”. بحسب وصفه.

وختم موضحًا؛ “كانت مواعيد عرقوب لهم مثلا، وما مواعيدهم إلا الأباطيلُ، فلا يغرنكَ ما منوا وما وعدوا، إن الأمانيَّ والأحلام تضليلُ، فنسأل الله تعالى أن يغننا بحلاله عن حرامه، وأن يفتح لهذه المشاريع باب رزق يغنها فيه من باب جوده وفضله”. على حد قوله.