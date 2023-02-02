شمام: المطلوب من «ديناصورات» البعثة الأممية نفي أي علاقة مع منظمة الحوار الإنساني

طالب محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق، من وصفهم بـ«ديناصورات» البعثة الأممية، بنفي أي علاقة لهم مع منظمة الحوار الإنساني، على حد قوله.

وقال شمام، في منشور عبر «فيسبوك»: “بعثة الأمم المتحدة في ليبيا نفت تعاونها مع أي منظمة مجهولة فيما يخص تشاور لتشكيل لجنة حوار جديدة”، بحسب تعبيره.

وأضاف “لكن النفي جاء غامضا ومرواغا و«حمال أوجه»، فهي لم تحدد هذه المنظمة المجهولة، التي شخصيا سميتها بمنظمة الحوار الإنساني والتي سبق لها مشاركة البعثة في مشاورات سابقة. المطلوب من «ديناصورات» البعثة التي لم تنقرض بعد، أن تنفي أي علاقة مع هذه المنظمة حتى نحترم حيادية ونزاهة البعثة الأممية”، وفقا لوصفه.