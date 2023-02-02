طقس بارد على ليبيا ودرجات الحرارة القصوى تصل إلى 18 مئوية

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قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن الأجواء تبقى باردة على أغلب مناطق ليبيا، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية يوم الغد على بعض مناطق غرب ليبيا.

وأشار المركز، إلى وجود مرتفع جوي يؤثر هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، مما يساهم في استقرار نسبي مع أجواء قليلة السحب على أغلب المناطق.

وقال إن درجات الحرارة القصوى مازالت منخفضة نسبيا على معظم البلاد، حيث تتراوح ما بين 11 و18 مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث نشاط للرياح الجنوبية الشرقية يوم الغد الجمعة على مناطق الجنوب الغربي، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض الأماكن. وقال إن “تأثير نشاط الرياح يصل مساء الغد إلى مناطق الشمال الغربي”.

وأضاف، أن السحب تتكاثر من حين لآخر يوم الغد الجمعة على المناطق الممتدة من شرق بنغازي والمرج والجبل الأخضر ودرنة وطبرق، ويتخللها سقوط أمطار خفيفة. وقال، “يشمل احتمال سقوط الأمطار يوم السبت بعض مناطق شمال غرب ليبيا”.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال شرق ليبيا يوم الأحد بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح نشطة.