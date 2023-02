تمهيدا لإخراجها من ليبيا.. قطر ترعى مفاوضات سلام بين الجيش السوداني ومليشيا دارفور

قال موقع أفريكا إنتيليجنس الفرنسي إن قطر تستعد للعب دور الوسيط في محادثات السلام بين الجيش السوداني والمعارضة السودانية.

وذكر الموقع الفرنسي أن الدوحة تسعى من خلال هذه المحادثات إلى عودة مقاتلي دارفور المتواجدين في ليبيا.

وأشار الموقع إلى أن شهر مارس المقبل سيكون موعد الاجتماع بين مقاتلي دارفور المتواجدين في ليبيا والجيش السوداني.

وتابع الموقع أنه يتوقع أن يضع الطرفان اللمسات الأخيرة على خارطة طريق سياسية وأمنية في اجتماع الدوحة.

يشار إلى أن قطر رعت اتفاق سلام بين المعارضة التشادية و الجيش السوداني، والذي نتج عنه إعلان مليشيا اتحاد القوى من أجل التنمية والدمقراطية التابعة للمعارضة التشادية بدء انسحابها من جنوب ليبيا والعودة إلى بلادها.

المصدر: أفريكا أنتجلنس

