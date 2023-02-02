الطقس في ليبيا.. أجواء شديدة البرودة على معظم أنحاء البلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، بقاء الأجواء باردة على معظم مناطق البلاد، مع نشاط رياح جنوبية شرقية غدا على بعض مناطق الغرب.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الخميس، عن تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 11 و20 درجة مئوية.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم السبت على بعض المناطق، وظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، تتكاثر السحب من حين إلى آخر خصوصا غدا على المنطقة الممتدة من شرق بنغازي حتى درنة تتخللها أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.