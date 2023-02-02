حكومة الدبيبة تلتزم الصمت تجاه خطر يهدد حياة المواطنين

الوطن| رصد

جددت بلدية طرابلس المركز مناشدتها للحكومة منتهية الولاية والجهات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذ المباني المتهالكة التي يقطنها سكان المدينة، وذلك بعد سقوط عمارة سكنية بشارع بالخير.

ودعت البلدية، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم البقاء بالمباني المتهالكة حفاظا على سلامة الجميع.

وقالت البلدية، في بيان، إنه “لأكثر من مناشدة من المجلس البلدي طرابلس المركز بتدخل الحكومة والجهات المختصة لإنقاذ المباني المتهالكة التي يقطنها سكان مدينة طرابلس، اليوم سقوط عمارة سكنية بشارع بالخير والحمد لله دون خسائر بشرية”.

وأضاف، أنها “وإذ تكرر بلدية طرابلس المركز النداء العاجل بالخصوص لكل الجهات ذات الاختصاص، فإنها تنوه لكل المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم البقاء بالمباني المتهالكة حفاظا على سلامة الجميع”.

وانهار منزل، الثلاثاء، في شارع بالخير وسط مدينة طرابلس، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ. وأكد الجهاز، إنه لا وجود لأي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن العائلة القاطنة بالمنزل خرجت من الشرفة الخلفية.

وذكر الجهاز، أن فريق الطوارئ توجه فور وصول البلاغ إلى مكان سقوط المنزل. وقال، “لا وجود لأي اصابات بشرية داخل المنزل الذي تعرض للانهيار بشارع بالخير بطرابلس وتم اخراج العائلة من الشرفة الخلفية للمنزل”.

وحذّرت بلدية طرابلس المركز الجهات ذات الاختصاص والحكومة المركزية، بوجود أكثر من 100 منزل معرض للسقوط في شوارع “الرشيد، المعري، بالخير”، وعدة أحياء أخرى داخل نطاق طرابلس المركز.

وقالت البلدية، في 30 ديسمبر 2022 إن “إعادة البناء والترميم مشروع وطني يحتاج الدعم من الجميع، وكذلك ضرورة إيجاد حلول سريعة بديلة للسكان”.