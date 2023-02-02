الشرطة الإيطالية تعتقل خمسة متهمين بتعذيب مهاجرين في ليبيا

أفضى تحقيق أجرته الشرطة الإيطالية إلى اعتقال خمسة أشخاص، ثلاثة بنغاليين وسودانيين اثنين، بتهمة التعذيب في مراكز احتجاز للمهاجرين في ليبيا، بناءً على تحقيق باشرته السلطات مع لاجئين.

وألقي القبض على المتهمين الخمسة في 24 يناير بعدما نزلوا في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في ديسمبر مع المهاجرين الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب، وفق وكالة “أنسا” الإيطالية الأربعاء.

وأظهرت معاينة الشرطة لبعض الضحايا وجود ندوب واضحة على أجسادهم جراء التعذيب، فيما تعرض معظمهم للضرب بالعصي والجلد بالأحزمة في مراكز الاحتجاز الليبية، حسب التحقيق.

وتلاحق المتهمين قضية التحريض على الهجرة غير المصرح بها والتعذيب والاختطاف من أجل الابتزاز. وأفاد عدد من المهاجرين ومعظمهم من مواطني بنغلادش تعرضهم للعنف في ليبيا في مراكز سرية احتُجزوا فيها قبل مغادرتهم إلى صقلية الإيطالية.

كما أتاح التحقيق التأكد من أن ضحايا الإتجار بالبشر بعد دفع المبالغ المطلوبة في بلدانهم الأصلية احتجزوا في “مراكز غير قانونية” حتى دفع المزيد من المال لترحيلهم من ليبيا وصولا إلى إيطاليا.

وأكدت إدارة شؤون نزع السلاح في باليرمو بإيطاليا أن التحقيقات توصلت إلى نشاط شبكة إجرامية ذات طابع دولي.