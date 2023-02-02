علي زيدان: لست ممثلاً للأحزاب وأنفي علاقتي بمنشور المؤتمر الليبي الجامع

نفى رئيس الوزراء الأسبق ” علي زيدان ”، وجود أي علاقة تربطه بالبيان المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يقترح على البعثة الأممية تشكيل لجنة لعقد والإشراف على ما أطلق عليه المؤتمر الليبي الجامع.

وقال زيدان في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن اسمه ورد في ذلك المنشور المتداول ممثلًا عن الأحزاب السياسة، كما ورد اسم وفاء الطيب النعاس ممثلة عن المرأة.

وتابع؛ “نود أن يعلم الجميع أن كلينا لسنا في أي لجنة ولا جماعة ترتبط بهذا المنشور، ولا علي زيدان يمثل الأحزاب ولم تكلفه الأحزاب بذلك ولا السيدة وفاء تمثل المرأة هذا لعلم الجميعً”.

وتجدر الإشارة إلى أن المنشور المتداول، ضم أسماء 11 شخصية؛ أبرزهم مفتاح بحر الدين محمد النفار المجبري، رئيسًا مستقلا للجنة، وعلي الصلابي (عن التيار الإسلامي المعتدل)، وممثلين عن الطوارق والتبو والأمازيغ.

وطالب ذلك المنشور البعثة الأممية بتشكيل لجنة تحضيرية لانعقاد مؤتمر الليبي الجامع في شهر أيام 17/16/15 فبراير الجاري، وختام اللجنة يصادق يوم 17 فبراير كذكرى لما يسمى ثورة 17 فبراير.