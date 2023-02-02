صحيفة: وعود الدبيبة لتونس “حبر على ورق”

قالت صحيفة “تونس تيليغراف” إن وعود رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بقيت حبرا على ورق.

وخلال زيارته إلى تونس، يوم 30 نوفمبر الماضي، أعلن الدبيبة، في تصريح إعلامي مشترك، مع رئيسة الحكومة التونسية، خلال زيارته إلى تونس، عن الاتّفاق على دفع كافة الديون الليبية لصالح تونس سواء المتعلّقة بالصحة أو النقل الجوي أو الكهرباء أو غيرها وقيمتها 250 مليون دولار قبل نهاية 2022.

ولكن ومع دخولنا الشهر الثاني في العام الجديد مازال الوضع على حاله ولم يحقق الدبيبة وعوده، وفق الصحيفة.

ويوم 9 يناير الماضي، أصدر رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك، قرارا بإيقاف رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج أبوبكر جفّال بتهمة عرقلة إجراءات سداد ديون علاج الليبيين في تونس، وطالب وزير المالية بحكومة الدبيبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسديد 250 مليون دينار المخصصة لذلك.

ودعا شكشك، الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الصحة، باتخاذ عدد من الإجراءات، مؤكدا ضرورة تنظيم العلاج في الخارج والإسراع بتحويل المخصصات المالية الخاصة بالعلاج والاهتمام بأطفال ضمور العضلات، منبها الى أن التأخير سيؤدي إلى أضرار بحالات المرضى وإفشال عمليات التنظيم التي شرع بها الديوان.