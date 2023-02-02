مندوب ليبيا بالاتحاد الأوروبي يجري نقاشا مع مدير عام المواصلات في بالمفوضية بشأن حظر الطيران الليبي فوق أوروبا

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أجرى، مندوب ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي، السفير جلال العاشي، ناقشًا مع مدير عام الإدارة العامة للنقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية، هينريك هاواي، بشأن الخطوات المتعلقة برفع الحظر الجوي على الطيران الليبي.

جاء ذلك في تصريح للعاشي ورد عبر تغريدة على حسابه في تويتر.

وقال العاشي، إنه أجرى لقاءً مثمرًا يوم الثلاثاء مع هينريك هاواي مدير عام الادارة العامة للنقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية.

وأضاف، أن “النقاش تركز حول موضوع الخطوات المتعلقة برفع الحظر الجوي على الطيران الليبي وتلبية الاشتراطات الأوروبية والمشاركة الليبية في اجتماع وزراء النقل لدول”.

وفي ديسمبر 2014حظر الاتحاد تحليق شركات الطيران الليبية في مجاله الجوي، بسبب ما وصفه بـ”انعدام الأمن” في ليبيا.