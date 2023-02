ليبيا – قام وفد من مجلس المفوضية العليا للانتخابات على رأسه عضو المجلس أبو بكر مردة بزيارة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

وجاءت الزيارة بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية في ظل الانتخابات التشريعية التي تقام في دورتها الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي.

وتضمنت الزيارة جولة لعدد من مراكز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطلاع على التجربة التونسية في المجال الانتخابي، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون بين المفوضية والهيئة وحرصهما على تبادل الخبرات.

Shares

The post وفد من مفوضية الانتخابات يطلع على التجربة التونسية في المجال الانتخابي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية