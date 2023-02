وسط خلافهما حول اتفاقية “إيني”.. شكشك يكثف لقاءاته مع عون وبن قدارة

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير النفط والغاز “محمد عون” وجهة نظر الوزارة حول الاتفاقات النفطية وأثرها على معدلات الإنتاج، وملاحظات الديوان حول أداء الوزارة وبعض الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النفط.

ووفق الديوان، فقد تناول الاجتماع آلية اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة وفق ما نصت عليه القوانين المنظمة لقطاع النفط.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع لاحق بحضور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واللجان الفنية المختصة، لمناقشة الآليات الممكنة لتطوير القطاع ومراجعة الاتفاقات بما يضمن أعلى مستوى من الإفصاح والشفافية.

هذا، وقد سبق لقاء شكشك وعون اجتماع ضم الأول كذلك مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة لبحث الإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقات.

وشدد شكشك على التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج النفطي، في حين أكد فيه بن قدارة التزامهم بملاحظات وتوصيات الديوان.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد وقعت مع شركة “إيني” الإيطالية في الـ28 من يناير المنصرم، اتفاقية استكشاف وتطوير بقيمة 8 مليارات يورو.

وكان وزير النفط والغاز قد وصف الاتفاق بالمخالف للقانون، معترضا على زيادة حصة الشركة الإيطالية إلى 37% بما يتعارض مع اتفاقية 2008 بين ليبيا وإيطاليا.

المصدر: ديوان المحاسبة + المجلس الرئاسي + ليبيا الأحرار

