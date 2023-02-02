المجلس المحلي تاورغاء يناقش مع لجنة متابعة ملف التعويضات بالمدينة آلية حصر الضرر

الوطن| متابعات

أكد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، أن لجنة متابعة ملف التعويضات بمدينة تاورغاء ما زالت تواصل أعمالها داخل المدينة، مشيراً إلى أنها شُكلت بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

الشكشاك في تصريحات صحفية، أوضح أن المجلس ناقش مع اللجنة آلية عمل لجنة حصر المباني المتضررة بتاورغاء، والتي قامت بدورها بجولة ميدانية للاطلاع على المباني المتضررة التي تم حصرها وتقييمها، وذلك في إطار ضمان سير عملية التعويضات للمنازل المتضررة في المدينة، وفق قوله.