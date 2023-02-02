تركيب رادارات لرصد مخالفة القيادة بسرعة عالية في طرابلس

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قال، رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص بمديرية أمن طرابلس، لواء عبد العال وادي، اليوم الخميس، إن هناك مساعٍ توفير رادارات لرصد مخالفة القيادة بسرعة عالية.

وقال وادي، في تصريح لمديرية أمن طرابلس، “نسعى بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفترة المقبلة إلى توفير رادارات لرصد مخالفة القيادة بسرعة عالية”.

وأضاف، “سيتم العمل عليها في طريق المطار وطريق الشط، والطريق السريع، بهدف التقليل من حوادث المرور الناتجة عن السرعة الفائقة”.

وأصيب ثلاثة أشخاص، جراء حادث مروري بطريق مطار طرابلس، وتم إسعافهم بواسطة إسعاف طرابلس المركز، وفق ما ذكر جهاز الإسعاف والطوارئ.

وأفاد الجهاز، ليل الخميس، أن الحادث وقع على طريق المطار بالقرب من خزانات النفط ونجم عنه إصابة ثلاث أشخاص. وذكر الجهاز، أنه تم إسعافهم من قبل فرق الطوارئ التابعة لمكتب إسعاف طرابلس المركز.

ونشر الجهاز عبر حسابه على فيسبوك، صور لتحطم سيارتين جراء اصطدامهما على طريق المطار.

وعادة ما ترجع شرطة المرور الحوادث المرورية إلى عدم تقيد السائقين بالسرعة القانونية، خاصة بالتزامن مع هطول الأمطار.