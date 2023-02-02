وزير إيطالي: ميلوني ناقشت خطة ماتي في ليبيا

قال وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي لوكا تشيرياني إن “خطة ماتي” كانت حاضرة خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر وليبيا، مؤكدًا أنه “لا يمكن لإيطاليا أن تكون محطة وصول لجميع تدفقات الهجرة القادمة من شمال أفريقيا، على غرار ما كررنا قوله مرارًا لشركائنا الأوروبيين، وهي قضية يجب أن تشمل أوروبا بأسرها”.

وذكّر الوزير لوكا تشيرياني، في تصريحات متلفزة الأربعاء، بأنه “لا يجب استغلال أفريقيا، بل إنها على العكس من ذلك، تحتاج للمساعدة”، وفي هذا السياق “تأتي خطة ماتّي التي تحدثت عنها رئيسة الوزراء، وزارت لأجلها الجزائر وليبيا”، وفق ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.

وخلص تشيرياني، المنتمي إلى حزب (إخوة إيطاليا)، إلى القول، إن “الدراما الحقيقية تتمثل في انطلاق الأشخاص الذين يغادرون من على سواحل أفريقيا ثم يموتون في عرض البحر”.