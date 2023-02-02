العروشي: اتفاق الصخيرات هو الأساس لحل سياسي دائم في ليبيا

قال الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة الأمم المتحدة، محمد العروشي إن “اتفاق الصخيرات هو الأساس لحل سياسي دائم في ليبيا”.

وأضاف العروشي، كلمة له خلال اجتماع عقد الأربعاء في أديس أبابا لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إن “اتفاق الصخيرات يظل هو الأساس الموثوق به لحل سياسي دائم لليبيا وكذلك الإطار الوحيد للسماح بخروج مشرف من الأزمة الليبية”.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن بلاده “استطاعت بفضل سياستها الخارجية القائمة على مبادئ الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أن تلعب دورا في تسوية الأزمة الليبية”.

وأوضح أن “المغرب يظل متمسكا أيضا بالحلول السلمية من قبل الليبيين، بعيدا عن أي تدخل أجنبي أو حل عسكري”.

وأشار العروشي؛ إلى أن “جهود المغرب في احتضان الحوار الليبي الذي توج باتفاق الصخيرات ومشاورات بوزنيقة”.

وختم موضحًا أن “المملكة المغربية كانت إلى جانب المؤسسات الوطنية في ليبيا لتقديم الدعم والمساعدة للخروج من الأزمة الراهنة دون أي تدخل في الشأن الليبي”.