بلدية طرابلس تناشد بالتدخل لإنقاذ المباني المتهالكة التي يقطنها سكان المدينة

ليبيا – ناشد المجلس البلدي طرابلس المركز الحكومة والجهات المختصة بالتدخل لإنقاذ المباني المتهالكة التي يقطنها سكان مدينة طرابلس.

وجاءت المناشدة -بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس- عقب سقوط عمارة سكنية بشارع بالخير دون وقوع خسائر بشرية.

وكررت بلدية طرابلس المركز النداء العاجل بالخصوص لكل الجهات ذات الاختصاص، مطالبةً المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم البقاء بالمباني المتهالكة حفاظا على سلامة الجميع.

