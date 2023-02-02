إيطاليا: القبض على 5 متهمين بتعذيب مهاجرين في ليبيا

اعتقلت الشرطة الإيطالية خمسة أشخاص، ثلاثة بنغاليين واثنين سودانيين، بعد اتهامهم بالتعذيب في مراكز احتجاز للمهاجرين في ليبيا، بناءا على تحقيق باشرته السلطات مع لاجئين.

وألقي القبض على المتهمين الخمسة في 24 يناير، بعدما نزلوا في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في ديسمبر مع المهاجرين الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب.

وكشفت معاينة الشرطة لبعض الضحايا وجود ندوب واضحة على أجسادهم جراء التعذيب، فيما تعرض معظمهم للضرب بالعصي والجلد بالأحزمة في مراكز الاحتجاز الليبية.

وتلاحق المتهمين قضية التحريض على الهجرة غير المصرح بها والتعذيب والاختطاف من أجل الابتزاز.

وأفاد عدد من المهاجرين ومعظمهم من مواطني بنغلادش تعرضهم للعنف في ليبيا في مراكز سرية احتُجزوا فيها قبل مغادرتهم إلى صقلية الإيطالية.