مركز حقوقي: 3 أسباب وراء أزمة اللاجئين في ليبيا

الوطن| رصد

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن اللاجئين الهاربين من بطش النظم الديكتاتورية وويلات الحرب والجوع في بلدانهم، يواجهون الموت وحدهم على أيدي تجار البشر والجماعات المسلحة وخفر السواحل في ليبيا، أو غرقًا على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى طول الطريق إلى أوروبا.

وأضاف المركز أن أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية في ليبيا نتاجة عجز السلطات عن إصلاح قطاع الأمن، وغياب آليات التحقيق والمساءلة الدولية، وتقاعس المجتمع الدولي والولايات المتحدة عن الامتثال بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي والإنساني إزاء اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.

وأشار عبر صفحته في موقع فيسبوك إلى أن اللاجئين ضحايا الابتزاز والعنف الجسدي والجنسي والموت غرقًا، موضحا أن الجناة بمعزل عن المحاسبة.