البكوش: مجلس الدولة ينظر لمصلحته فقط وأصبح عبارة عن العدو داخل الأسوار

ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن خطوة مجلس الدولة في التصديق على الآلية المقترحة من قبل عقيلة صالح لاختيار شاغلي المناصب السيادية يؤكد ما يعرف عن المجلس أنه ينظر لمصلحته فقط.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة الذي يُعتقد أنه سيوازن الكفة مع مجلس النواب أصبح العدو داخل الأسوار، ويبدو أن الاعضاء الذين قاموا بما قاموا به اليوم يودون أن يحصلوا على أكبر قدر من المكاسب وضمان بعض المناصب قبل أن تأتي الانتخابات، وهذا ما يعرف عن مجلس الدولة والنواب ولم يعد المجلسان ينصتان لمطالب الشعب أو ما تقوله مجموعة الدول التي تنادي للانتخابات.

وأضاف: “وعلى هذا الأساس أتصور أننا سنرى في القريب العاجل تحركًا آخر من المجموعة الدولية التي تصر على الانتخابات الآن تجاه ربما البديل، وهو خلق آليات جديدة كما ذكر باثيلي وكررته وزارات الخارجية في أمريكا وبريطانيا وإيطاليا. ليس هناك آلية، والآلية التي اتفق عليها عقيلة صالح والمشري، آليه مخيبة للآمال وجهوية مقيتة وتعتمد على صفتك الجهوية وليس مؤهلاتك، مصرف المركزي يجب أن يكون من شرق البلاد، ورئيس المحكمة يكون من جنوبها، ورئيس ديوان المحاسبة من غرب البلاد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يكون من شرق البلاد وهكذا، صفقة رديئة بكل معنى الكلمة، وهذا ما توافق عليه 48 عضوًا ومن مجلس الدولة، أؤكد أنهم لا يستحقون البقاء وعلى الجميع أن يتوجه لمجلس الدولة ويقفلوه حتى لا يستمر في ألاعيبه للتمطيط لنفسه ولمجلس النواب والبقاء في السلطة”.

ولفت إلى أن هناك كتلًا معينة، ولكن آليات اتخاذ القرار في المجلس المكون من أكثر من 130 عضوًا هناك 48 ليست الأغلبية المطلقة، لكن التلاعب الذي يقوم به المشري داخل المجلس هو ما يسمح له بتمرير هذه الأمور كما مرر التزكيات لفتحي باشاآغا والتراجع عن القرار بعدم الاعتراف بالتعديل الدستوري الثاني عشر، كما تراجع في القرار بخصوص النائب العام ورئيس المحكمة العليا وهذه السياسة التي يقوم بها المشري. بحسب قوله.

كما استطرد: “خرج المشري بعد لقائه الأخير مع عقيلة على شاشات التلفاز وقال اتفقوا على قاعدة دستورية من 78 مادة، ولكنه حتى الآن يرفض تقديم هذه القاعدة الدستورية لمجلس الدولة، وينتظر أن يجمع ويبتز ويقدم رشوة لما يكفي من الأعضاء ليمرر هذه القاعدة، وهذا ما يقوم به المشري الآن ويجب أن نتحرك ونوقفه، كتلة من حزب محمد صوان معروفون منصور الحصادي ونزار كعوان والصفراني، هؤلاء أسماء، وهناك أعضاء يصوتون على ما يمكن أن يسهل لهم الحصول على مزايا من المشري وأعضاء لا يفقهون شيئًا من هذا الموضوع”.

ونوّه إلى أن مجلس الدولة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا وماثلًا على ثورة 17 فبراير ومبادئ الدولة المدنية والذهاب لانتخابات لتجديد شرعية هذه الأجسام، مبينًا أن مجلس الدولة ومن قبله المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب مسؤولين عن 9 حكومات من 11 حكومة شكلت في ليبيا من 2011.

وتساءل قائلًا: “إلى متى يستغفلنا هؤلاء الأفاقون ونصمت؟ ويأتي نورلاند وباثيلي وينقذونا من هؤلاء الناس، يجب أن نغفل مجلس الدولة بالاعتصامات. دور البعثة في تجاوز المجلسين جربناه من قبل ولم يتحرك المجلسين ولم يعترضا”.

البكوش اعتبر أنه حاليًا أصبح من الواضح متى تتحرك البعثة وتنفذ تهديدها بتجاوز المجلسين والوصول لآليات أخرى، لافتًا إلى أن حديث وزير الخارجية الأمريكي يشير إلى أن هذا التوجه قائم على قدم وساق، وربما تشهد البلاد أمر ما في أواخر الشهر الحالي أو بداية مارس؛ لأن الوضع لا يحتمل التأجيل ولا يمكن استمراره في ظل السياسات الدولية والمواقف الدبلوماسية البطيئة في الحركة.

ورأى أن مجلسي النواب والدولة حاولا تغيير الحكومة، لكن المجتمع الدولي رفض، حتى مصر لم تعترف بها بشكل كامل لكن المناصب السيادية يعتقد أنها أسهل لكن مجلسي النواب والدولة انتهت صلاحياتهما من مدة طويلة، ومن المهم أن يقول رئيس المفوضية وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لمجلسي النواب والدولة لا، وألا ينفذوا أي مطالب منهما وقرارات يتخذها المجلسان.

