العامة للمياه والصرف الصحي تدعو للتدخل العاجل للنهوض بالبنية التحتية

الوطن| رصد

دعا المتحدث باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، محمد كريم، أصحاب وصناع القرار للتدخل العاجل لاستكمال ومتابعة العقود المبرمة في السابق بشأن البنية التحتية للنهوض بهذا المرفق الحيوي الحساس في باقي المناطق.

وقال إن العاملين في الشركة مستمرون في عملهم رغم قلة الدعم وتأخر المرتبات وعدم شمول مرتباتهم في جدول المرتبات الموحد، مشيراً إلى أن أعمال الشركة مستمرة في شفط مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بها بنية تحتية، فيما حلت جميع المختنقات في سرت واجدابيا والمنطقة الغربية.