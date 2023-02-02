نصية: باتيلي غير جاد في عمله ويسير على خطى المبعوثين السابقين

قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن القاعدة الدستورية شأن يخص كل الليبيين ولا بد من حسمها لإجراء الانتخابات.

وأضاف نصية في تصريحات اليوم الخميس، أنه لا ينبغي للحوارات التي ترعاها منظمات دولية أن تشوش على مسارات مجلسي النواب والدولة.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي جمد العملية السياسية ولا أعتقد أنه جاد في حسم الملف الليبي وإيجاد حلول للأزمة.

ولفت إلى أن باتيلي غير جاد في عمله ولا يفهم أبعاد الأزمة السياسية ويسير على خطى المبعوثين السابقين.