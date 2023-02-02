الحبيب: من حق الليبي “الحر” استعمال القوة دفاعاً عن حلمه في دولة مدنية

حرض وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، من وصفهم بـ “أحرار فبراير”، باستعراض عضلات القوة أمام من وصفهم بـ “الأقزام” في 17 فبراير القادم.

وقال الحبيب في تصريح تلفزيوني، إنه “من حق الليبي الحر استعمال القوة في بلاده دفاعًا عن حلمه في دولة مدنية”. على حد زعمه.

وأضاف مواصلًا تحريضه على العنف، “كونوا في الموعد في 17 فبراير ليسمعكم باثيلي وبلينكن ونورلاند وهورندال”، مردفًا أن “السلطة من حق الجميع وهي حلم ومطمح لكل ليبي كما هو الحال في كل العالم”. على حد قوله.

وأشار إلى أنه “على من يريد هذه السلطة أن يتحرك ويُرينا نظرياته”، لافتًا إلى أنه “لدينا أحزاب لا تتحرك ولا تتكلم وليست لديها أنصار ولا شعبية ولا تخرج في تظاهرات ولا تصدر بيانات”.

وختم الحبيب الأمين موضحًا أن “الأحزاب لدينا تتربح وتنتظر في سلطات الواقع للتماهي معها بالتصريحات السياسية المطبلة”.