ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة إنه رغم الإفراج عن أفراد المصانع التي اكتشف فيها مادة “برومات البوتاسيوم” وبعض المخابز في بلديتي صرمان وصبراتة؛ إلا أن أصحاب ثلاثة مخابز والعاملين بها في بلدية السواني لم يتم الإفراج عليهم حتى اليوم رغم مرور 60 يومًا على سجنهم.

أبو عزة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوارما” أكد أن أصحاب المخابز ليس لديهم القدرة على تحليل الدقيق، مطالبًا الدولة بتوفير أجهزة للتحليل بدلاً من إرسال العينات إلى الخارج.

وأضاف: “سبق وأن نبهنا عن طريق مكتب الأمن والاستقرار، ووزارة الاقتصاد ووزارتي الحكم المحلي والصناعة؛ بضرورة الكشف والتحليل عن مادة برومات البوتاسيوم دون جدوى”.

وأشار إلى تشكيل لجان تفتيش متعددة والكشف على عديد المخابز والمصانع بعد تقديم الشكوى، لكن لم تنجح سوى لجنة وزارة الاقتصاد، ولم تقدم جهة أي تحاليل سوى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وحمل أبوعزة الدولة والمصانع مسؤولية استيراد الدقيق الذي يحتوى على برومات البوتاسيوم؛قائلاً:” لكن أصحاب المخابز هم الحلقة الأضعف”.

أبو عزة أكد أن مادة برومات البوتاسيوم مرتفعة السعر ولا يمكن لأصحاب المخابز شراؤها.

Shares

The post أبو عزة يحمل الدولة والمصانع مسؤولية استيراد الدقيق الذي يحتوى على برومات البوتاسيوم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية