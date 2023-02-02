ليبيا.. النهر الصناعي ينتهي من تعبئة خزان أبوزيان الرئيسي

قال جهاز النهر الصناعي بمنطقة غريان في ليبيا، إنه تم الانتهاء من تعبئة خزان أبوزيان الرئيسي، ووصول المنسوب إلى المتاح لفتح صمام الشبكة الداخلية للمدن.

وأضاف جهاز النهر الصناعي في بيان له عبر حسابه على فيسبوك، أنه بهذا المنسوب ومع تواصل عملية الضخ سيتم فتح صمام الشبكة الداخلية لمدينة غريان ومدن الجبل.

وختم البيان موضحًا أنه ستصل تدريجياً للمدن والخزانات الفرعية ومنها إلى الأحياء والمنازل حسب آلية التوزيع المعدة بالشركة العامة للمياه.

وفي تصريحات سابقة، قال المتحدث باسم منظومة النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إنه لأول مرة منذ سنوات يرتفع الإنتاج اليومي من مياه النهر إلى 1.2 مليون متر مكعب.

وأضاف الساعدي، أن ذلك يمثل نسبة تجاوزت 110% مقارنة بالعام 2021م؛ مشيرا غلأى أنه تم صيانة 75 مضخة غاطسة؛ وتركيب 82 مضخة خلال عام 2022م.