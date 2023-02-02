بعثة أممية تدعو لاتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

الوطن| رصد

جددت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد.

وكان رئيس بعثة تقصي الحقائق، السيد محمد أوجار قال في تصريحات صحفية سابقة: “انتظرت عائلات هؤلاء الضحايا وقتا طويلا لتحقيق العدالة. السلطات الليبية مدينة لهم بتبادل المعلومات حول أحبائهم، ومقابلتهم وإعطائهم إجابات. الصمت غير مقبول”.

وأوضح أوجار: “نحن أيضا طلبنا مرارا وتكرارا إجابات على حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استجابة مرضية”.

وتجدر الإشارة إلى أن البعثة تضم بالإضافة إلى رئيس بعثة تقصي الحقائق السيد محمد أوجار، الخبيرين الحقوقيين تريسي روبنسون وشالوكا بياني.