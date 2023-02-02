حزب ليبيا الكرامة يكرّم اللواء المسماري 

نظم حزب ليبيا الكرامة بمقره في مدينة بنغازي جلسة حوارية تحت عنوان الدور التاريخي للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب ومشروع استعادة الدولة.



هذا وأقيم خلال الجلسة الحورية التي أقيمت بحضور لفيف من نشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والسياسيين تكريم للناطق الرسمي باسم القائد العام اللواء احمد المسماري والذي تحدث خلاله الجلسة عن بداية انطلاق عملية الكرامة التي خاضها الجيش الليبي بمساندة الشعب والانتفاضة التي انفجرت في العديد من المدن ضد الجماعات الإرهابية .