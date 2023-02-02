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حكومة الدبيبة تكشف عن موعد إعلان قوائم المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

كشفت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن موعد إعلان قوائم المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وأشارت منصة حكومتنا التابعة للحكومة، إلى أن الإعلان على قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى “باستحقاق 25 ألف مستفيد” لمبادرة رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، سيكون اليوم عند الرابعة مساءً.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وأوضح خلال الاجتماع الثاني لحكومة الوحدة خلال العام 2023، المنعقد في الجميل، أن هذه المرحلة سيستفيد منها 25 ألف شخص، وفقا لنتائج اللجان الفرعية بالبلديات التي من المقرر إعلانها غدا الخميس.

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صحيفة العنوان الليبية

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