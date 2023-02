الفلاح: استشارتنا ملزمة للحكومة ولا يستطيع البرلمان المضي في أي قرار دون أن يكون هناك توافق بيننا

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح إن جلسة المجلس ركزت على بند وحيد، وهو اختيار آلية شاغلي المناصب السيادية في ظل الانسداد الذي شهدته هذه المرحلة وعدم توصل المجلسين لاتفاق على قاعدة دستورية.

الفلاح لفتت خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك الكثير من الاجتماعات التي حصلت بين رئاسة المجلسين واللجنتين، وفي كل مرحلة وبعد انتهاء الاجتماعات يحدث ما يعيد الجميع للمربع الأول.

وأشارت إلى أن بعض الأعضاء معترضين على هذا البند حيث يرون أن القاعدة الدستورية لها الأولوية، لهذا اضطر المجلس التصويت على بند جدول الأعمال؛ لأنه كانت هناك كلمات معترضة وبعد التصويت تم الذهاب في آلية اختيار المناصب السيادية.

وأضافت: “لن يستكمل البند حتى يتم الانتهاء من القاعدة الدستورية وستنتهي باختيار مجموعة من الأسماء وتقف عند الحد، الهدف من وراء ذلك حسب الرئاسة أن مجلس النواب أصدر الأسماء ولم نختر الأسماء المناطة بمجلس الدولة، وأنا شخصيًا كعضو في المجلس لم يقنعني وأرى الأولوية للقاعدة الدستورية وخاصة ان هناك مخاطر حقيقية تهدد الدولة الليبية، وأن ليبيا وسط مساحة من الصراع الدولي الإقليمي وهناك الكثير من المهددات والمخاطر للأمن القومي الليبي”.

وأكدت على أن رئاسة المجلس قالت إنها لن تذهب في نهاية الطريق وهو ملف المناصب السيادية حتى تنتهي من القاعدة الدستورية.

واعتبرت أن الإجراء الذي اتخذه مجلس الدولة هو تعاطي مع مجلس النواب، رغم ما قاله عقيلة عن المجلس أنه “جسم استشاري”، معتبرةً أن استشارتهم ملزمة للحكومة ولا يستطيع مجلس النواب المضي في أي قرار دون أن يكون هناك توافق بين المجلسين.

