وزارة التعليم بحكومة دبيبة: لن يتم تطبيق النظام التكميلي العام الدراسي المقبل

أكد مدير عام المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، السيد أحمد مسعود، أن النظام التكميلي لن يتم تطبيقه خلال العام الدراسي المقبل.

وأضاف مسعود في بيان لوزارة التعليم عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن النظام التكميلي سيستفيد منه الطلاب الراسبون في الشهادة الثانوية بأقسامها العلمي والأدبي والديني في 3 مواد دراسية فأقل، وذلك للعام الدراسي 2021- 2022 فقط.

وقال إن النظام اعتمد بسبب المشكلات التي واجهت دفعة 2004، حيث لم ينتفع طلاب الدفعة من الأسئلة الاسترشادية، بالإضافة إلى تعثر الدراسة جراء جائحة كورونا.

وطالب مدير المركز الوطني للامتحانات الطلاب الراسبين بالذهاب إلى مدارسهم، وإحاطتها برغبتهم في الدخول على النظام التكميلي، وذلك بالدراسة من منازلهم.

وتابع مسعود: “على الطلاب التقدم بطلب لإدارة المدرسة والتنازل عن النظام التكميلي في محرر عقود رسمي، ويقر أن لديه الرغبة في الدخول في امتحان جميع المواد، ناصحا الطلاب بالاستفادة من هذا الاستثناء.