الغرياني يطلب من وزير صحة الدبيبة الإسراع في تنفيذ العطاء العام للأدوية

طالب المفتي المعزول الصادق الغرياني، من نائب مجلس وزراء الدبيبة وزير الصحة المكلف، رمضان بوجناح، بسرعة تنفيذ العطاء العام للأدوية.

وقال بيان صادر عن دار إفتاء الغرياني: “استقبل الغرياني بدار الإفتاء؛ نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، وقد تم خلال اللقاء بحث معاناة المواطنين بسبب تردي الخدمات الصحية، من خلال شكاوى المواطنين التي ترد لدار الإفتاء”، على حسب تعبيره.

وأضاف البيان “حث المفتي الوزير على ضرورة العمل على تحسين الخدمات الصحية، ومحاولة توطين العلاج بالداخل، وكذلك الإسراع في تنفيذ العطاء العام للأدوية؛ لتوفير دواء آمن وفعال للمواطنين”، وفقا لقوله.