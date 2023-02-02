وكيل زراعة المنتهية يجتمع مع مديرة مكتب غرفة التجارة الأميركية

اجتمع وكيل وزارة الزراعة بالحكومة المنتهية “محمد التركي” مع مديرة مكتب غرفــة التجارة الأميركية لدى ليبيا لمناقشة التعاون في مجالات التنميــة والإنتاج والاستثمــار الزراعي والحيوانـــي.

كما تناول اللقاء برامج صقل مهارات التقنيين وتدريب الكوادر الوطنيـــة، ووضع الآليـات المناسبة لتشجيع القطـاع الوطني الخاص للمشاركة مع نظائرهم من الجانب الأميركي في تبني المشروعـات الزراعية والتحويلية المشتركة للمـساهمة في الـتنمـية الزراعية وتحقيــق الأمـن الغذائي.

حضر الاجتماع عدد من المستشارين بالوزارة، منهم مستشار التعاون الدولي “عــادل الغريــاني”، حسبما أعلنت الوزارة في بيان اليوم الخميس.