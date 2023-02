ليبيا – أكد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك أن لجنة متابعة ملف التعويضات ما زالت تواصل أعمالها داخل المدينة.

الشكشاك وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أشار إلى أن اللجنة شُكلت بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف: “كان لدينا لقاء مع اللجنة وناقشنا آلية عمل لجنة حصر المباني المتضررة بتاورغاء”.

كما لفت إلى أن لجنة متابعة التعويضات قامت بجولة ميدانية للاطلاع على المباني المتضررة التي تم حصرها وتقييمها.

الشكشاك بين أن هذه الإجراءات تأتي لضمان سير عملية التعويضات عن المنازل المتضررة في المدينة.

Shares

The post الشكشاك: لجنة متابعة ملف التعويضات ما زالت تواصل أعمالها داخل مدينة تاورغاء first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية