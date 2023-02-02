وزير الدفاع يجري جولة ميدانية لعدد من المواقع العسكرية في الجنوب الليبي

سبها 02 فبراير 2023 (وال) – أجرى وزير الدفاع بالحكومة الليبية الدكتور احميد حومة، جولة ميدانية شملت عديد المواقع العسكرية في الجنوب الليبي.

واستهل السيد وزير الدفاع جولته الميدانية بزيارة مقر منطقة سبها العسكرية، حيث كان في استقباله آمر المنطقة اللواء فوزي المنصوري، وعدد من الضباط وضباط الصف بالمنطقة.

وتفقد السيد الوزير مقر المنطقة، مطلعا على سير العمل بها، ومستمعا لشروح وافية بالخصوص.

كما أجرى وزير الدفاع والوفد المرافق له جولة ميدانية بمركز التدريب العسكري- سبها، وذلك للوقوف على احتياجات المركز، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهه وآليات تذليلها.

وأكد الدكتور احميد حومة خلال الجولة أن العمل بالمركز سيعود أفضل من ذي قبل، لافتا إلى أن المركز هو القاعدة الأساسية لبناء الوحدات العسكرية في المنطقة، وذلك من خلال تدريب وتخريج الكوادر العسكرية في المنطقة.

وقدم آمر منطقة سبها العسكرية للسيد الوزير خلال تجوله في أروقة المركز، شروحا وافية لكل ما يحتاجه المقر من صيانة ضرورية وعاجلة وإمكانيات ليستأنف العمل في القريب العاجل.

وشملت جولة السيد الوزير أحد أهم معالم منطقة سبها العسكرية المتمثلة في مقر الثانوية العسكرية بسبها.

وفي هذا الصدد، أكد معالي الوزير على ضرورة صيانة هذا المعلم أيضا، وإضافة مقرات جديدة له، وذلك لما للثانوية العسكرية من أهمية تخريج كوادر فنية ومهنية مدربة على مختلف صنوف العلوم العسكرية.

كما شملت الجولة زيارة الوزير لفرع هيئة الإمداد والتموين بسبها ومرافقها، مطلعا على آلية وسير العمل وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه فرع الهية وآليات حلها.

يشار إلى أن السيد وزير الدفاع أكد أنه سيجري خلال الأيام القليلة المقبلة عدة زيارات مبرمجة إلى عدد من المناطق العسكرية للوقوف على احتياجاتها وتذليل العراقيل أمامها. (وال – سبها)

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