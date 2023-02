أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف إلى هوية المواطنيْن “عبدالمالك أبورزيزة” و “إسماعيل الكانوني” بعد مطابقة نتاج تحليل البصمة الوراثية “DNA” للتعرف على هويته.

الرابطة وفي منشور عبر صفحتها بفيسبوك الأربعاء قالت إن بوزيزرة عُثر على جثمانه ضمن المقابر الجماعية في أكتوبر 2020، بعد اختطافه على يد مليشيا الكاني في إبريل من العام نفسه.

فيما أعلنت الرابطة أن ” الكانوني” وهو أب لـ5 أبناء، قد اختطف من قبل مليشيات الكاني من محل إقامته في سبتمبر 2019، وعثر على جثمانه ضمن المقابر الجماعية في ترهونة في أغسطس 2022.

وارتفع عدد من جرى التعرف على هويتهم منذ مطلع العام الجاري، إلى 8 مدنيين، حسب مانشرته الرابطة عبر صفحتها بفيسبوك، ليقترب عدد ضحايا المقابر الجماعية الذين جرى التعرف عليهم عبر تحليل الحمض النووي من 200 ضحية، منذ تحرير ترهونة في يونيو 2020.

المصدر : رابطة ضحايا ترهونة + ليبيا الأحرار

The post “الكانوني وبورزيزة”.. وجهان جديدان ينضمّان إلى قائمة ضحايا مليشيا “الكاني” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار