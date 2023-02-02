وسط تجاهل حكومة دبيبة.. مناشدات لإنقاذ المباني المتهالكة في طرابلس

ناشد المجلس البلدي طرابلس حكومة الوحدة الوطنية والجهات المختصة بالتدخل لإنقاذ المباني المتهالكة التي يقطنها سكان مدينة طرابلس.

وجاءت هذه المناشدة وفق بيان صادر عن المجلس البلدي الأربعاء في أعقاب سقوط عمارة سكنية بشارع بالخير دون خسائر بشرية.

وكررت بلدية طرابلس المركز النداء العاجل بالخصوص لكل الجهات ذات الاختصاص محذرة كل المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وعدم البقاء بالمباني المتهالكة حفاظا على سلامة الجميع.

وشهد شارع بالخير وسط مدينة طرابلس، واقعة انهيار منزل وفق ما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ. وأكد الجهاز، إنه لا وجود لأي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن العائلة القاطنة بالمنزل خرجت من الشرفة الخلفية.

وذكر الجهاز، أن فريق الطوارئ توجه فور وصول البلاغ إلى مكان سقوط المنزل. وقال، “لا وجود لأي اصابات بشرية داخل المنزل الذي تعرض للانهيار بشارع بالخير بطرابلس وتم اخراج العائلة من الشرفة الخلفية للمنزل”.

وحذّرت بلدية طرابلس المركز الجهات ذات الاختصاص والحكومة المركزية، بوجود أكثر من 100 منزل معرض للسقوط في شوارع “الرشيد، المعري، بالخير”، وعدة أحياء أخرى داخل نطاق طرابلس المركز.

وقالت البلدية، في 30 ديسمبر 2022 إن “إعادة البناء والترميم مشروع وطني يحتاج الدعم من الجميع، وكذلك ضرورة إيجاد حلول سريعة بديلة للسكان”