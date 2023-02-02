العامة للكهرباء تبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الطاقة

أخبار ليبيا 24

بحث الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندري فرانش، مع مدير عام الشركة العامة للكهرباء عبدالحميد المنفوخ التعاون في مجال الطاقة.

وبحسب تغريدة فرانش، تناول اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الخميس، برامج نقل الطاقة، والفرصة المتاحة من أجل رفع كفاءة استخدام الطاقة في ليبيا.

وأيضا تطرق اللقاء إلى مسألة الاستفادة من الطاقة المتجددة، والخطة الوطنية لاستقرار الطاقة.

اجتماع مثمر مع الدكتور محمد المنفوخ مدير عام الشركة العامة للكهرباء @gecoflibya حول مشروع @UNDPLibya الجديد حول التحول في مجال الطاقة؛ على الرغم من البيئة السياسية فإن هناك فرص هائلة في كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة ولتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة. pic.twitter.com/BOYX8so1fm — Marc-André Franche. مارك-اندري فرانش (@MAFrancheUN) February 2, 2023