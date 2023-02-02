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العامة للكهرباء تبحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الطاقة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحث الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك أندري فرانش، مع مدير عام الشركة العامة للكهرباء عبدالحميد المنفوخ التعاون في مجال الطاقة.

وبحسب تغريدة فرانش، تناول اللقاء الذي جمع الطرفين اليوم الخميس، برامج نقل الطاقة، والفرصة المتاحة من أجل رفع كفاءة استخدام الطاقة في ليبيا.

وأيضا تطرق اللقاء إلى مسألة الاستفادة من الطاقة المتجددة، والخطة الوطنية لاستقرار الطاقة.

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